Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından farklı bir görünüme kavuştu. Sarı-lacivertliler belki kazanma alışkanlığı edinemedi ama kaybetmemeyi ve son dakikaya kadar savaşmayı öğrendi. İlk 15 haftada 7 mağlubiyet alan Kanarya, Yanal yönetimindeki 9 maçta bir kez yenildi. Bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik alınırken tek kayıp Kayserispor deplasmanında 1-0'lık sonuçla geldi.

TAKIM FİZİKSEL OLARAK GELİŞİYOR

Fenerbahçe halen istenen seviyede değil ancak Cocu ve Koeman dönemine oranla puan ortalaması artmış durumda. Gelecek adına umut veren bu gelişimin sırrı, takımın fiziksel durumunda yatıyor. Fenerbahçe teknik heyeti, takımı fiziksel olarak her hafta geliştiriyor ve bu gelişim takımın özellikle hücum anlamında daha başarılı olmasını sağlıyor.

HÜCUM GÜCÜ OLDUKÇA ZENGİNLEŞTİ HÜCUM GÜCÜ OLDUKÇA ZENGİNLEŞTİ

Yanal döneminde koşu mesafesi maç başına yaklaşık 3 kilometre arttı. Bununla birlikte yüksek şiddette koşu, ilk ve ikinci yarılarda koşu, ilk ve ikinci yarılarda yüksek şiddette koşu gibi istatistiklerde yükseliş gözlendi. Bu gelişim, takımın daha fazla topa sahip olmasını, üçüncü bölgede daha fazla oynamasını ve pas sayısının artışını sağladı.

DİRAR ÖNEMLİ ETKEN

Fenerbahçe'de ilk yarıda kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın devre arasında affedilip takıma katılması F.Bahçe'nin yükselen grafiğini ve istatistiklerdeki gelişimi etkiledi. Faslı yıldız, sadece sarı-lacivertlilerin değil ligin koşu mesafesi, yüksek şiddetli koşu ve sprint istatistiklerinde en iyi futbolcularından biri.

(Sabah)