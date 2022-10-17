Fenerbahçe ’de yıllardır forvetlerde yaşanan hayal kırıklığı sonunda bitti. Bu sezon golcüler tam anlamıyla coştu. Enner Valencia, ligde 10, Avrupa’da 1 olmak üzere tam 11 kez ağları sarstı. Tecrübeli oyuncu son olarak geçen hafta Karagümrük karşısında hat-trick yaptı. Valencia, AEK karşısındapenaltı kaçırsa da takımının kazanmasıyla moral buldu. Michy Batshuayi ise Karagümrük maçında 90+5’te galibiyeti getiren golü kaydetti, toplamda 4 kez ağları sarstı. Belçikalı yıldız, son 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Müthiş ikili, birçok maçta Fenerbahçe’yi sırtlasa da birlikte hiç 11’de görev yapmadı.

FAZLA YORULMADILAR

Ayrıca Valencia ile Batshuayi, 5 karşılaşmada sadece 79 dakika birlikte sahada yer aldı. Taraftarların iki golcüyü bir arada izleme isteği, bugün gerçeğe dönüşebilir. Jorge Jesus, AEK Larnaca mücadelesinde iki öğrencisini de kulübede oturtmuş, sonradan oyuna almıştı. Hafta içinde fazla efor sarf etmeyen bu ikili, bu akşam Ankaragücü karşısında 11’de sahaya çıkabilir.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDAKİ EN BÜYÜK KOZ

Bu sezon Süper Lig ’de 7 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez sallayan ve 2 de asist yapan Valencia, Kadıköy’de 5-4 kazanılan Karagümrük mücadelesinde hattrick’e imzasını atmıştı.

2007-08’den bu yana Burak Yılmaz’dan (2011-12) sonra ligde çıktığı ilk yedi maçta 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri olan Ekvadorlu yıldızın, Avrupa’da ise bu sezon 1 golü (2-2 biten Rennes deplasmanı) bulunuyor.

Teknik direktör Jorge Jesus’un, 32 yaşındaki forvetine Başkent’teki mücadelede ilk 11’de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.





BATSHUAYİ'DEN DEV GELİR

Fenerbahçe 'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Jorge Jesus'un elinde elmasa dönüştü. Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı santrfor, kendisini ısrarla isteyen hocasını utandırmazken golleriyle hem kazandırıyor hem de kasayı dolduruyor. Önceki gün deplasmanda AEK Larnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde Karagümrük'ü yine son anlarda deviren Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. maçında 4'üncü golünü atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TA BEĞENİLMEDİ

Geçen sezon Chelsea'den Beşiktaş 'a kiralık olarak gelen Michy Batshuayi, sezon başındaki performansıyla taraftarı mutlu ederken kötü sonuçlarla birlikte de taraftarla kopukluk başlamıştı. Attığı gollerden çok kaçırdığı gol pozisyonlarıyla gündeme gelen Belçikalı golcü Siyah-Beyazlılar'da oynadığı 42 karşılaşmada 14 gol ve 5 asist yapmıştı.







