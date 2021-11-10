Son dönemde Türk futbolunda yetişen en önemli genç yıldızlardan biri olarak bilinen Burak Kapacak, Fenerbahçe ’de adeta kayboldu.

Geçtiğimiz yıl Bursaspor’da Ali Akman’la beraber yeteneğini parlatan ve Avrupa kulüplerinin de transfer hedefine giren Burak, sarı-lacivertli takımda aradığını bulamadı. 1.5 milyon euroya getirilen genç yeteneğin akıbeti merak konusu oldu. Milliyet'in haberine göre; taraftarların da büyük beklenti içerisinde olduğu genç futbolcu bir dakika bile süre almadı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın gözüne giremeyen ve planlarında düşünmediği 21 yaşındaki oyuncu formayı unuttu.









Lisansı geç çıkarılmıştı

Avrupa Ligi kadrosuna da yazılmayan Burak, ligde önce lisansı geç çıkarıldı ardından son olarak 3 Ekim’deki Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Ligde oynanan son 4 karşılaşmada ise maç kadrosuna giremeyen yıldız ismin herhangi bir sakatlığı da bulunmuyor. Sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve orta saha rollerinde oynayabilen Burak Kapacak çok yönlü bir isim olmasına rağmen 3’lü sistemde şans bulamıyor. Daha önce Vitor Pereira da yaptığı açıklamada Burak Kapacak’ın bir alt ligden geldiğini hem futbol görüşü hem de fiziksel kapasite olarak henüz yeterli olmadığını savunmuştu. Ancak 2018-19 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig’de oynayan Burak, son 2 yılda da yeşil-beyazlılarda da düzenli forma şansı buluyordu.