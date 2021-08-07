Sarı-Lacivertliler’de dün sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Yönetim, daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan Burak Kapacak için müthiş bir operasyona imza attı. Genç oyuncu, kendisini isteyen Bordeaux ile görüşmek için Fransa vizesi almak adına İstanbul’a geldi.









Bunu öğrenen Kanarya, bir anda devreye girdi. Bursaspor ’a, Fransız ekibinin teklifi olan 1.3 milyon Euro önererek el sıkıştı. Hemen ardından 21 yaşındaki oyuncu ve menaceriyle temas kuruldu ve kulüp binasına davet edildi. Burada yapılan görüşmelerde Bordeaux’dan daha iyi bir teklifte bulunan Fenerbahçe, genç yıldızla da kısa sürede anlaşmaya vardı ve transferi büyük ölçüde bitirdi.

7 gol, 7 asist

Bursaspor’da altyapıdan yetişen Burak, 2018’den beri A takım formasını terletiyor. 21 yaşındaki futbolcu her iki kanat ve forvetin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor. Başarılı oyuncu, geçen sezon 1. Lig’de forma giydiği 32 resmi maçta 7 gol atarken 7 de asist yaptı ve takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yusuf Dursun





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