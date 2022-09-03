MENÜ

Fenerbahçe'de Burak Kapacak ayrılığın eşiğinde! Karagümrük peşinde

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bir türlü forma şansı bulamayan genç futbolcu Burak Kapacak'ın takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.

03 Eylül 2022, Cumartesi 12:36 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ayrılığın eşiğinde! Karagümrük peşinde

Fenerbahçe 'nin transferinden bu yana beklediği verimi alamadığı Burak Kapacak'ı Fatih Karagümrük'ün istediği belirtildi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Vava Cars Fatih Karagümrük'ün Burak Kapacak'ı Fenerbahçe'den istediği kaydedildi. Kapacak'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'nun teklif yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.

Burak Kapacak geçen yılın yaz transfer döneminde Bursaspor 'dan Fenerbahçe'ye 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Kapacak 1 yıllık dönemde Fenerbahçe formasını 7 maçta giydi, gol ve asist üretemedi.


İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Kaan Ayhan operasyonu! İşte aradaki fark


Bordeaux harekete geçmişti

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre alamayan Burak Kapacak için sarı-lacivertlilere Fransa'dan bir teklif geldi. Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'un, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtildi. Bordeaux'un teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.

Ancak transfer döneminde Fransız ekibi bu transferi yetiştiremedi. 

Fransa'ya transferi son anda iptal olmuştu

Fransız ekibi, Bursaspor döneminde de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer son anda iptal olmuştu. Burak Kapacak, ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.


İlgili Haberler
Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye veda mesajı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...