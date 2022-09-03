Fenerbahçe 'nin transferinden bu yana beklediği verimi alamadığı Burak Kapacak'ı Fatih Karagümrük'ün istediği belirtildi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Vava Cars Fatih Karagümrük'ün Burak Kapacak'ı Fenerbahçe'den istediği kaydedildi. Kapacak'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'nun teklif yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.

Burak Kapacak geçen yılın yaz transfer döneminde Bursaspor 'dan Fenerbahçe'ye 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Kapacak 1 yıllık dönemde Fenerbahçe formasını 7 maçta giydi, gol ve asist üretemedi.









Bordeaux harekete geçmişti

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre alamayan Burak Kapacak için sarı-lacivertlilere Fransa'dan bir teklif geldi. Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'un, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtildi. Bordeaux'un teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.

Ancak transfer döneminde Fransız ekibi bu transferi yetiştiremedi.

Fransa'ya transferi son anda iptal olmuştu

Fransız ekibi, Bursaspor döneminde de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer son anda iptal olmuştu. Burak Kapacak, ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.







