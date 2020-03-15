Fenerbahçe, Süper Lig’de yaşadığı kâbustan bir türlü uyanamıyor... Sarı-Lacivertli ekip, 9 kişi kalan Konyaspor’a da deplasmanda mağlup olurken, kazanamama serisini 7 maça çıkardı. Kanarya’nın, düşme tehlikesi yaşadığı geçen sezon bile üst üste 7 maç kazanamadığı olmamıştı. Fenerbahçe bu süreçte sadece 3 beraberlik, 4 de yenilgi yaşarken, tam 18 puan kaybetti ve zirve yarışından koptu. Kanarya’nın ligdeki en kötü periyodu ise 2002-2003 sezonunda, üst üste 9 maçlık kazanamama serisiydi. Bu sezonki 7 maçlık dönem, o sezondan sonraki en kötü performans oldu.

Kaleyi bulan şutu yok

Üstelik Fenerbahçe’nin, Konyaspor karşısında puan almaya yaklaştığı hiçbir pozisyon yoktu. Öyle ki, kaleyi 9 kez yoklayan Sarı- Lacivertliler’in kaleyi bulan tek bir şutu bile olmadı. Ayrıca Fener’in bu şutlarının tamamı ikinci yarıda geldi. Fenerbahçe 2014-2015 sezonundan bu yana ilk 45 dakikada şut çekmediği ilk maçı geride bıraktı.