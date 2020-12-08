Denizlispor - Fenerbahçe maçının skorerlerinden biri de Papiss Cisse'ydi. Senegalli oyuncu, Beşiktaş derbisinin ardından Denizli deplasmanında da golünü attı. Erol Bulut’un, maçtan sonra öğrencisini kutlayıp, “Önemli bir gol attın. Ancak çok daha fazlasını yapabilecek kapasiten var. Senden beklentilerimiz daha yüksek. Performansını her geçen hafta artıracağına inanıyorum” dediği öğrenildi. Cisse'nin, Samatta'nın sakatlığı sürecinde daha fazla forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.