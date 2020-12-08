Fenerbahçe'de Bulut -Cisse görüşmesi
Denizlispor - Fenerbahçe maçına 11'de başlayıp takımının ilk golünü atan Papiss Cisse, Samatta’nın sakatlanması nedeniyle ilk 11'de oynama fırsatı yakalamıştı. 90 dakika sahada kalamasa da Cisse maç sonu Erol Bulut'tan takdir gördü.
Denizlispor - Fenerbahçe maçının skorerlerinden biri de Papiss Cisse'ydi. Senegalli oyuncu, Beşiktaş derbisinin ardından Denizli deplasmanında da golünü attı. Erol Bulut’un, maçtan sonra öğrencisini kutlayıp, “Önemli bir gol attın. Ancak çok daha fazlasını yapabilecek kapasiten var. Senden beklentilerimiz daha yüksek. Performansını her geçen hafta artıracağına inanıyorum” dediği öğrenildi. Cisse'nin, Samatta'nın sakatlığı sürecinde daha fazla forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.