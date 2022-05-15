Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra kısa bir süreliğine takımı Zeki Murat Göle’ye emanet eden Fenerbahçe ’de umutların azaldığı bir dönemde göreve gelen İsmail Kartal, camiayı her açıdan ayağa kaldırdı. Kartal öncesi Sarı-Lacivertliler, 32 puanla ligde 5. sırada ve ikinci Konyaspor ’un 7 puan gerisindeydi. Geldiğimiz noktada takım 21. ve 36. haftalar arasında 37 puan topladı. Kendi döneminde Kartal, Kanarya’yı puan anlamında ligin en iyisi yaptı. Toplamda 69 puana ulaşan ekipte Kartal, Fenerbahçe tarihinde en yüksek puan ortalaması yakalayan yerli teknik adam olmayı başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, 50 karşılaşmada 111 puanla maç başına 2.22 ortalama tutturdu.

12 maçtır yenilmiyor...

Kartal’ın ardından sırasıyla Mustafa Denizli (51 maç/110 puan) 2.16, Aykut Kocaman (142 maç/296 puan) 2.08, Erol Bulut (30 maç/59 puan) 1.97 ve Turhan Sofuoğlu da (19 maç/36 puan) 1.89 puan ortalamaları yakaladı. 12 maçtır (10 galibiyet, 2 beraberlik) ligde yenilmeyen deneyimli hoca, bu sezonun son iç saha karşılaşmasında da zaferle ayrılmayı hedefliyor.

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Kalmasından yanayım

İsmail Kartal, Fenerbahçe için çok farklı bir kişilik. Yüreğiyle ve hırsıyla oynayan bir futbolcuydu. Teknik adamlık kariyerinde de çok büyük emekler vererek buralara geldi. Çok zor bir görev aldı. Takımı kısa sürede toparladı. Her oyuncuya bir baba ve arkadaş gibi yaklaştı. Güveni kaybolan oyunculara inanıp, güvenip, onları yeniden ayağa kaldırdı. Islıklanan ya da protesto edilenler şimdi alkışlanıyor. Yönetim de Başkan Ali Koç olmak üzere ona çok destek verdi. Taraftar da Kartal’a inandı ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına soktu. Tabii ki kararı verecek olan yönetim ama benim görüşüm kalmasından yana olacak.

Yusuf Dursun