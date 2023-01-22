Fenerbahçe , Süper Lig 'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'de tartışma konularından biri haline gelen Bruma'nın da durumu belli oldu.

ÜMRANİYE MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Sarı-Lacivertliler, Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanın, taktik ağırlıklı geçtiği bildirildi. Jesus'un, taktik üzerine yapılan çift kale maçta zaman zaman oyunu durdurup, futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.





'JESUS ORTAMI GERMEK İSTİYOR'

Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'un konuğu olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, "Ümraniye Stadı'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Rakibimize saygı duyuyorum ama o statta maç oynanmamalı" demişti.

Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar, "Jorge Jesus ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar" cevabını verdi.





BATSHUAYI ÇIKIYOR, KING GİRİYOR...

Sarı-Lacivertliler'de Ümraniyespor karşılaşması öncesi hücum hattında kimlerin oynayacağı merakla bekleniyor. Formaya en yakın isim olarak, Giresunspor karşılaşmasında yaklaşık 2 ay sonra ilk 11'de oynayan ve attığı 2 golle Kanarya'ya zaferi getiren Enner Valencia gösteriliyor. Valencia'nın partneri için iki aday söz konusu. O isimler Mich Batshuayi ve Joshua King.

Teknik direktör Jorge Jesus, Gaziantep FK mücadelesinde Batshuayi'yi oynatmıştı. Ancak Belçikalı yıldız, son haftalarda performans anlamında düşüş gösteriyor. Bu kez Batshuayi'nin kulübede yer alması, Valencia'nın yanında King'in olacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Serdar Dursun'un da maçın ilerleyen dakikalarında şans bulma ihtimali bulunuyor.

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BONSERVİSİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Fenerbahçe, sezon başında Bruma’ yı zorunlu satın alma opsiyonuyla PSV’den kiralamıştı. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev maçlarında toplam 70 dakika, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovacko maçlarında toplam 95 dakika sahada kalmıştı. 28 yaşındaki kanat oy uncusu, ligde ise ilk haftadaki Ümraniyespor mücadelesinde 27 dakika görev yaptı. Transfer dönemi kapandıktan sonra TFF’ye verilen kadroda Bruma’nın ismi yer almadı. UEFA’ya bildirilen listede de olmayan Bruma, sezonun ilk yarısını antrenman yaparak geçirdi.

Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamayla Portekizli futbolcunun bonservisinin alındığını ve 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, ödenen bonservisi açıklamadı ancak KAP bildiriminde verilen rakam belirtildi. Buna göre sezonun ilk yarısında kadroya alınmayan Bruma için 4 milyon 250 bin Euro, yani yaklaşık olarak 86 milyon 400 bin TL ödendi!





PARMA'YA ÖNERİLECEKTİ

Jayden Oosterwolde transferi için takas formülünü devreye sokmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin teklife eklemeyi planladığı oyuncuların Mauricio Lemos ve Bruma olduğu öğrenildi. Eğer Parma isterse, iki oyuncu birden takasta kullanılabilir. Ancak İtalyan ekibinin söz konusu takas olursa farklı bir ismi hedefleme ihtimali yüksek: Miha Zajc...

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 sene Empoli’de, 1 sezon da kiralık olarak Genoa’da olmak üzere 3 yıl İtalya’da oynamıştı. Parma’nın, bu ülkede önemli bir pazarı olan Zajc’ı Fenerbahçe’den isteme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Sloven futbolcunun Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim bu teklife sıcak bakabilir ancak Zajc’ın ne yanıt vereceği belirsiz.





DURUMU BELLİ OLDU!

Sezon başında PSV Eindhoven'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Bruma'nın bonservisi, ani bir şekilde devre arasında alındı. Portekizli kanat oyuncusunun bonservisine yaklaşık 86 milyon TL ödeyen Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesi, birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un bu süreçte sakatlık ve hazır olmaması nedeniyle hem UEFA hem de Süper Lig listesine dahil etmediği 28 yaşındaki yıldızın idmanlardaki performansının tatmin edici olduğu öğrenildi. Yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Lacivertliler'in eldeki yabancılardan biriyle yollarını ayırması durumunda Bruma'ya kadroda resmi olarak yer açacağı öğrenildi. Eğer bu gerçekleşmezse Jesus'un başka bir ismin yerine vatandaşını takıma dahil etme ihtimali de bulunuyor.

Yusuf Dursun