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Fenerbahçe'de Bruma ve Lemoslu kamp başlıyor

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında bugün Antalya’da kampa girecek. 5 gün sürecek çalışmalarda yarın Alanyaspor, 10 Aralık’ta ise İtalya’nın Salernitana takımıyla özel maçlar yapılacak.

06 Aralık 2022, Salı 08:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Bruma ve Lemoslu kamp başlıyor

Fenerbahçe ’nin Antalya kampı bugün başlıyor. Belek’te 10 Aralık’a kadar kamp yapacak olan sarı lacivertliler, yarın Alanyaspor ’la, 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A takımlarından Salernitana ile Oba Stadı’nda hazırlık maçları oynayacak.


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TEDAViSi SÜRENLER GiTMEYECEK

Antalya kampı özel maç ağırlıklı olacağı için, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Pedro, Peres, Arda, Emre ve Altay’ın götürülmesi beklenmiyor. TFF listesinde olmayan Bruma ve Lemos’un ise kadroda yer alacağı öğrenildi. 

RAKİP İSTANBULSPOR

Kamp dönüşü çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Fenerbahçe, bir hazırlık maçı daha oynayacak, ardından İstanbulspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek. (Hürriyet)

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