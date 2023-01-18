Sezon başında Fenerbahçe 'nin satın alma opsiyonlu PSV'den kiraladığı Bruma'nın geleceği henüz netleşmiş değil. Jorge Jesus'un yaratıcı futbolcu olarak lanse ettiği ve Sarı Lacivertli ekipte de bu şekilde kullanılacağını belirtmişti.

KONTENJANA TAKILDI

Ancak Fenerbahçe'nin hesapları uymadı. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle Bruma, yabancı kontenjanının da açılması nedeniyle kadroya kayıt edilmedi. Sezonun ilk yarısı sona erdi ve ara transfer dönemi de açıldı.

Ligin 2. yarısında Bruma'nın Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu iken takımdan ayırılıp ayrılmayacağı da henüz bilinmiyor. Dünya Kupası arasında takımla birlikte çalışan Bruma hazırlık maçlarında da Jorge Jesus'tan süre aldı. Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun kaydını yaptırması için bir yabancı futbolcusu ile yollarını ayırmalı.

SAMSUNSPOR'DAN BRUMA AÇIKLAMASI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım katıldığı bir programda Fenerbahçe'nin de kendilerine 2 oyuncu önerdiğini aktaran Yıldırım, "Ali Koç bize Bruma ve Mauricio Lemos'u önerdi bizim stopere ihtiyacımız yok dedim. Kartal Kayra Yılmaz ile görüştük Ümraniye'de kiralık olarak oynuyor orada mutsuzdu teklif yaptık gelmek istedi ama Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayra'yı bırakmak istemedi." ifadelerini kullandı.











