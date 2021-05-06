Fenerbahçe, dedikoduların odağındaki kulüplerden biri haline geldi. Yunan medyasından I Apopsi’ye göre Sarı-Lacivertliler tanıdık bir ismin peşinde: Bruma... Portekizli yıldız, 2017’de Galatasaray’dan 15 milyon Euro bedelle ayrıldıktan sonra Leipzig ve PSV’de bekleneni veremedi. Bu sezon Olympiakos’a kiralanan başarılı kanat oyuncusu yeniden çıkışa geçti. Bruma, Yunanistan Ligi’ni şampiyon olarak bitiren takımına 29 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik katkı yaptı. Haberde, Kırmızı-Beyazlılar’ın Bruma’nın bonservisini almak için harekete geçtiği ancak PSV’nin 7 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe ve Frankfurt’un da devrede olması nedeniyle Olympiakos’un işinin zor olduğu kaydedildi.