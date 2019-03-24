Fenerbahçe'de bol kepçe devri bitti!

Soldado, Ayew, Skrtel, Slimani ve Valbuena gibi yüksek ücret alan oyuncularla yollarını ayıracak olan yönetim, transferde de ekonomisini zorlamayacak ve maaş bütçesini 40 milyon Euro sınırına çekecek.

24 Mart 2019, Pazar 11:19
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Fenerbahçe'de bol kepçe devri bitti!

F.Bahçe yönetimi, transfer dönemi için yeni bir uygulamaya geçmenin planlarını yapıyor. Şu an takımda bulunan 12 ila 15 arasında oyuncuyla yolları ayırmayı düşünen yönetimin, transfer döneminde de ekonomiyi dikkate alacağı belirtildi.

Böylece geçen yıl 65 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya indirilen maaş bütçesinin daha da azaltılması hedefleniyor. Yüksek maaş alan Skrtel, Soldado, Slimani, Ayew, Benzia gibi isimlerin sezon sonunda kontratları bitecek. Sözleşmesinde opsiyon bulunan Valbuena'nın durumu belirsiz. Yeni yapılacak transferlerde uçuk maaş dönemini sonlandıracak olan yönetim, maç başı ücretlerde ise performansa dayalı sistem uygulayacak. Böylece maaş bütçesi 40 milyon Euro civarına çekilecek ve kulüp ekonomik anlamda önemli bir tasarruf sağlayacak. Bir diğer önemli kriter ise yaş kriteri... 30 yaş ve üzeri isimlerin transferinden uzak durulacak. Kulüp elinden kolay çıkarabileceği isimleri tercih edecek. Bu sistemle, gelecek yıllar adına da önemli bir adım atılmış olacak.

(Sabah)

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