Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa etmesi nedeniyle gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de liste başındaki isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica... Sarı-Lacivertli yönetimin 47 yaşındaki çalıştırıcıya 1+3 yıllık teklif yaptığı öğrenilirken, Bjelica da Fenerbahçe ile ilgili konuştu. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Hırvat çalıştırıcı, ülkesinin önemli yayın organlarından 24Sata’ya açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile görüştüğünü bir kez daha doğrularken, “En son geçen çarşamba günü görüştük” ifadelerini kullandı. Salgından sonra ailesiyle birlikte Avusturya’da yaşayan Bjelica’nın, Türkiye’deki gelişmeleri de yakından takip ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.