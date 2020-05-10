Fenerbahçe'de Bjelica'yla görüşmeler devam ediyor

Sarı-Lacivertliler’in, 1+3 yıllık teklif götürdüğü Hırvat teknik adam, kulüple arasında temasın devam ettiğini belirtip, “En son çarşamba günü Fenerbahçe ile görüştük” açıklamasını yaptı.

10 Mayıs 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Bjelica'yla görüşmeler devam ediyor

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa etmesi nedeniyle gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de liste başındaki isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica... Sarı-Lacivertli yönetimin 47 yaşındaki çalıştırıcıya 1+3 yıllık teklif yaptığı öğrenilirken, Bjelica da Fenerbahçe ile ilgili konuştu. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken Hırvat çalıştırıcı, ülkesinin önemli yayın organlarından 24Sata’ya açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile görüştüğünü bir kez daha doğrularken, “En son geçen çarşamba günü görüştük” ifadelerini kullandı. Salgından sonra ailesiyle birlikte Avusturya’da yaşayan Bjelica’nın, Türkiye’deki gelişmeleri de yakından takip ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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