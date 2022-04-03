Türk futbolunun yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler, Kayserispor karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi. Henüz 17 yaşındaki Arda, 68. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre boyunca çok istekli bir görüntü sergileyen Arda’nın bir vuruşu direkten döndü, hatta pozisyonun devamında topu ağlara Serdar gönderdi ama ofsayt kararı çıktı. 90+3’te Arda, sol ayağıyla uzaktan kaleciyi hareketsiz bırakan enfes bir vuruşla kapanışı yaptı. 5-2 kazanılan Alanya maçında Fenerbahçe ’nin lig tarihinde gol atan en genç oyuncusu olan Arda’nın bu golünü, Kayserispor taraftarları ayakta alkışladı. Maç sonunda Kayseri’nin futbolcusu İbrahim Akdağ, onu tebrik etti. Arda’nın ligde 2 golü ve 2 asisti bulunuyor.



