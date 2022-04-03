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Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor: Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Kayserispor maçında sonradan oyuna girdi ve gösterdiği performansla herkesi büyüledi. Genç yıldız bir de gol kaydederek adeta "bir yıldız doğuyor" dedirtti.

03 Nisan 2022, Pazar 07:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor: Arda Güler

Türk futbolunun yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler, Kayserispor karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi. Henüz 17 yaşındaki Arda, 68. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre boyunca çok istekli bir görüntü sergileyen Arda’nın bir vuruşu direkten döndü, hatta pozisyonun devamında topu ağlara Serdar gönderdi ama ofsayt kararı çıktı. 90+3’te Arda, sol ayağıyla uzaktan kaleciyi hareketsiz bırakan enfes bir vuruşla kapanışı yaptı. 5-2 kazanılan Alanya maçında Fenerbahçe ’nin lig tarihinde gol atan en genç oyuncusu olan Arda’nın bu golünü, Kayserispor taraftarları ayakta alkışladı. Maç sonunda Kayseri’nin futbolcusu İbrahim Akdağ, onu tebrik etti. Arda’nın ligde 2 golü ve 2 asisti bulunuyor. 


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