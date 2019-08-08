Fenerbahçe’de transfer konusu birinci gündem olmaya devam ediyor. Başkan Ali Koç’un 2 Eylül tarihine kadar çalışmaların süreceğini aktarması sonrası son 1 yılda yaşanan transfer sirkülasyonu gözlerden kaçmadı.

Geçen yılki başkanlık seçimi öncesi transferlerde profesyonelliğe önem vereceklerini belirten ve özellikle transferleri sezon başladıktan sonra son güne kalmasının yanlış olduğunu kaydeden Ali Koç, göreve başladığı dönemden itibaren yoğun bir süreç yaşadı. Aykut Kocaman’la başlayan Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal’la devam 4 teknik direktörlü sürecin yanında toplamda 24 futbolcu alındı.

2018-19 sezonu yaz döneminde 11 yeni isim kiralık ya da bonservisleriyle kadroya katıldı.Devre arasında 5 futbolcu dahil olurken, bu sezon ise şimdiden 8 yeni oyuncu geldi. En az 4 oyuncunun daha gelmesi bekleniyor. Adeta her mevkiide ciddi sirkülasyonlar yaşandı. Orta saha, forvet, defans ve kalede sürekli değişimler oldu. Arayış sürüyorŞu anda Altay transferiyle beraber kalede; Volkan, Berke, Harun, Kameni ve Erten isimleri öne çıktı. Defansta Neustadter, Skrtel, Reyes, Serdar Aziz, Sadık, Yiğithan savunmadaki sirkülasyondu ve hâlâ 2 transfer isteniyor. Orta sahada; Ozan Tufan, M.Topal, Souza, Salih Uçan, Ferdi, Alper, Tolgay, Jailson, Zajc, Kruse, Emre, Eljif Elmas, M.Ekici, Tolga Ciğerci gibi isimler vardı, bir 6 numara daha aranıyor. Forvette Soldado, Slimani, Fernandao, Frey, Allahyar ve Muriç sirkülasyonu oluşurken, ihtiyaca göre bir forvet daha takviye edilebilir.

Kanatlar da değişti

Sarı-lacivertli takımda son bir senede oluşan transfer sirkülasyonunda bek ve kanatlarda da hep bir yoğunluk yaşandı. Sağ bekte Şener, Isla ve Murat Sağlam, sol bekte de İsmail ve Hasan Ali sirkülasyonları vardı.Kanatlarda da Victor Moses, Rodrigues, Aatif, Nabil Dirar, Valbuena, Ayew gibi isimler yer aldı.

Kâr elde edildi

Ali Koç yönetiminde gelen 1 yıllık transfer tablosunda gelen ve gidenlere bakıldığında ilginç bir durum daha ortaya çıkıyor. Oyuncu satışlarından 1 yılda 43 milyon euro elde eden Fenerbahçe, bonservis ve kiralamalara da 32 milyon euro harcadı.Fenerbahçe, Eljif’i 19 milyon euroya satarken, Souza 12 milyon euro, Giuliano 10 milyon euro ve Fernandao 3 milyon euroya gönderildi. Toplamda 10 milyon euroluk bir kâr öne çıktı.

(Milliyet)