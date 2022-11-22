Fenerbahçe 'de bir garip durum... Geçen sezonu İsmail Kartal yönetiminde iyi bir çıkışla tamamlayan Fenerbahçe'de akıllarda tek bir soru vardı: İsmail Kartal'la devam mı etmeli yoksa A sınıf yabancı bir hocaya mı takım emanet edilmeli mi? Sarı-Lacivertli yönetim hangi opsiyonu seçerse seçsin, mutlaka eleştiri olacaktı. Başkan Ali Koç ve kurmayları, tecrübeli yabancı hoca konusunda karar kıldı.

Kadroda büyük değişim

Listenin başında Jorge Jesus vardı. Portekizli teknik adamla çok uzun süren görüşmeler ve yoğun çabalar sonrasında deneyimli çalıştırıcı ikna edildi. 3 Haziran'da kendisini 1 yıllığına Fenerbahçe'nin teknik direktörü yapan imzayı attı. Jesus takımın başına geçtikten sonra hem yapılacak transferler hem de takımdaki oyuncuların durumu merak ediliyordu. Kanarya 12 ismi kadrosuna katarken, tam 20 ismi de gönderdi. Jesus'la takımda büyük bir değişim yaşandı.

Akıllarda önemli soru

A sınıf hocayla direkt Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde de başarı hedefleyen Fenerbahçe'de genç futbolcuların geleceği de soru işaretiydi. Acaba Jesus onları kazanacak mıydı yoksa zirve düşüncesiyle tercihini tecrübeden yana mı kullanacaktı? Bu isimlerin başında elbette geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Arda Güler geliyordu.





Başarılıydı ama eleştirildi

İsmail Kartal görev süresinde zaman zaman genç oyuncuyu oynatsa da daha çok 'Korumamız lazım' minvalinde açıklamalarıyla kenarda oturtuyordu. Kartal genel tabloda takımın performansını yukarı çekmesine rağmen Arda konusunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak Jorge Jesus da İsmail Kartal'ın fikrini savunanlardandı...

'Arda'nın geliştireceği şeyler var'

Daha önce dünya futboluna birçok yıldız kazandıran Portekizli çalıştırıcı, genç oyuncu hakkında, "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabi ki geliştirmesi gereken şeyler var. Onun şimdilik hazır olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. Eminim ilerde Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak" ifadelerini kullanmıştı.

'Jesus bizi uyardı'

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet alan ve 17 yaşında bu duyguyu yaşayan Arda Güler, Çekya ile oynanan özel maçta süre bulmuştu. O maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da, "Hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i çok yavaş bir şekilde adapte etmemiz ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Jesus, düzenli olarak onunla çalışıyor. Arda gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekiyor" demişti.





'Zamana ihtiyacı var'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Arda fırtınasına sessiz kalamamış ve ilk kez A Milli olan genç yıldız için, "Arda çok özel bir yetenek, son derece iyi bir oyuncu. İnşallah hem kendi takımına hem de Türk Milli Takımı'na uzun yıllar özel yetenekleriyle katkı sağlar. Ama zamana ihtiyacı var, daha tecrübelenmesi gerekiyor. Hem Fenerbahçe'deki hocası hem Kuntz hocamız birden bire değil, onu alıştırarak yeteneklerini sergilemesini istiyor. Her oyuncunun diğer oyuncularla birlikte oynayıp, yeteneklerini geliştirmesi gerek. Arda daha çok genç, inşallah çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. 'Türk Milli Takımı benim en büyük hayalim' demiş, hayalini gerçekleştirmiş oldu" yorumunu yapmıştı.





Kısa sürede 4 gole katkı

Tüm bu parametreler doğrultusunda 17 yaşındaki Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de sadece 305 dakika şans bulabildi. Forma giydiği kısa sürede 3 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak beğeni kazanan genç yıldız için profesyoneller her ne kadar temkinli davransa da Sarı-Lacivertliler'de ilginç bir durum ortaya çıktı. Geçen sezon yetersiz görülüp Belçika ekibi Beerschot'a kiralanan, orada dahi sadece 16 maçta görev yapan Maurico Lemos sezon başında Kanarya'ya geri dönmüş ve gönderilecekler listesinin en başında geliyordu.

Jesus, Lemos'a bile şans verdi

Ancak Jesus her şeye rağmen Uruguaylı stopere sezon başında şans verdi. UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde deplasmanda oynanan Slovacko ve hem içerde hem de dışardaki Austra Wien karşılaşmalarında görev yapan Lemos, Süper Lig'de de Adana Demir ile Konya mücadelelerinde forma giydi. Sonrasında lisansı dahi çıkarılmayan ve şu anda oynama izni olmayan 26 yaşındaki stopere bu sezon Jesus tarafından 359 dakikalık şans verildi.

Lemos'a 359, Arda'ya 305 dakika!

Kulüp bulamayan ve takım listesine adı yazılmadığı için oynama izni olmayan Lemos'un bu sezon toplamda 359 dakika sahada kalması, Türk futbolunun gözbebeği haline gelen, bulduğu kısa sürelerde skor katkısı ve oyunuyla beğeni kazanan, Avrupa devlerinin radarındaki Arda Güler'in ise sadece 305 dakika şans bulması dikkat çekti.

Rekor Baljic'te ama...

Futbolseverler başarılı oyuncunun daha fazla süre almasını temenni ederken, Arda da devleri peşine takmaya devam ediyor. Bayern Münih, Borussia Dortmund, Barcelona ve Ajax gibi takımlarla ismi anılan 17 yaşındaki oyuncunun son taliplilerinin Milan ile Liverpool olduğu da gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli ekip, Arda'dan rekor bonservis bekliyor. 99-00 sezonunda Elvir Baljic'i, Real Madrid'e tam 21 milyon Euro karşılığında satan Fenerbahçe, genç yıldızla bu rakamı geçmeyi ve Sarı-Lacivertli tarihin en pahalı satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.





Yüzde 20'si Gençlerbirliği'ne...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sene yıldızı parlayan ve bu sene de Jesus'un dönem dönem veriği genç yıldız Arda Güler'in yüzde 20’lik hissesini Gençlerbirliği’nden almak için çareler arıyor. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in bonservis payı için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz" demişti. Henüz taraflar arasından bir anlaşma çıkmadığı biliniyor.



