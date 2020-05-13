Fenerbahçe, 55 günlük aranın ardından bu ay başında tesislerde çalışmalara başlamıştı. Ancak geçen hafta yapılan testlerde bir çalışanda corona virüse rastlanması üzerine idmanlar yeniden iptal edildi. Sarı- Lacivertliler’de önceki gün bir kez daha futbolcular ve tesis çalışanlarından örnekler alındı. Test sonuçları dün açıklandı. Bu kez de başka bir personelde corona virüs tespit edildi.

YİNE BİR ÇALIŞANDA...

Kulüpten yapılan açıklamada, “Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve ilaç tedavisi başlamıştır. Böylece son iki haftadaki testlerde iki personelimizde virüs tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar bilgilendirme yapılacaktır” denildi. Sarı-Lacivertliler, testlerin hepsi negatif çıksaydı bugün idmanlara kaldığı yerden devam edecekti. Yeni antrenman programı şu anda belli değil. Futbolcular evlerine kapandı ve kulüpten gelecek haberi bekliyor.