Avrupa Ligi’nde Larnaca’yı 2-0 yenerek Rennes’in önünde averajla lider olan Fenerbahçe ’de bir yandan şampiyonluk mücadelesi sürüyor bir yandan da kadro planlaması yapılıyor. Jorge Jesus gelmeden önce düşünülmeyen İsmail Yüksek’in performansını yükseltmesi futbolcuyla ilgili düşüncülerin değişmesine neden oldu. Yüksek’in sözleşmesinde iyileştirme yapılması gündemde. Fenerbahçe’de son haftalarda forma şansı bulmayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek Miha Zajc’a veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin bir başka planı ise Wolverhampton’da sözleşmesi bitecek Adama Traore’yi kadroya dahil etmek.

İsmail Yüksek yükseldi!

Fenerbahçe’de sezonun sürprizi İsmail Yüksek oldu. Geçen sezonu Bursaspor’da geçiren oyuncunun kaderi Jorge Jesus’un gelişiyle değişti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşılaşmalarında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, performansını yükseltti ve A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başardı.

Sözleşmesi iyileştirilecek

AEK Larnaca’ya karşı 89 kez topla buluşan, 64 isabetli pas veren, 8 ikili mücadele, 10 sahipsiz top kazanan, 5 top kapan İsmali Yüksek maçın yıldızı oldu. Sabah’ın haberine göre 2025 yılında sözleşmesi bitecek ve yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek ile masaya oturulacak. Yönetim, futbolcunun maaşını iyileştirerek sözleşmeyi uzatmayı düşünüyor.

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İsmail Yüksek Trabzonspor ’un elinden kapıldı

1999 doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu. 2 yıl sonra Gölcükspor’a gitti. 2020’de Trabzonspor, İsmail Yüksek’i transfer etmlek üzereyken devreye Fenerbahçe girdi. Sarı lacivertliler oyuncuyu 5 yıllığına renklerine bağladı.

İsmail Yüksek’in Fenerbahçe performansı

Sarı lacivertlilerde ilk yıllarda kiralık olarak Balikesirspor, Adana Demirspor, Bursaspor’a kiralık olarak gönderildi. Jesus ise bu sezon İsmail Yüksek’e 9 maçta forma verdi. Avrupa Ligi’nde 5 karşılaşmaya ilk 11’de çıktı. Austuria Wien’e 1 gol atmayı başardı. Transfermarkt’a göre futbolcunun değeri bu sezon 350 bin Euro’dan 2.3 milyon Euro’ya yükseldi. Oyuncunun Avrupa’dan takip eden takımlar olduğu öğrenildi. (Ajansspor)



