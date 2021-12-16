Fenerbahçe ’de yönetimin Vitor Pereira ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Şu ana kadar ne başkan Ali Koç ne de herhangi bir yönetici, Gaziantep yenilgisi sonrası açıklama yapmadı. Ancak Portekizli hocanın biletinin kesildiği kaydedildi. Yönetim buna rağmen konuyla ilgili açıklamayı bekletiyor. Bunun nedeni, pazar günü Kadıköy’de Beşiktaş ile oynanacak kritik karşılaşma. Dev maça kısa bir süre kalmışken, Pereira’nın gönderilmesinin doğru olmayacağını düşünen yönetim, derbi sonrasını bekliyor. Pazar günkü karşılaşmada çıkacak sonuç ne olursa olsun 53 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrıldığının açıklanacağı öne sürüldü. Pereira ile birlikte ekibinin de görevine son verilmesi muhtemel.

Karapınar’la 3 maç

Sarı-Lacivertliler’in Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Ancak Hırvat teknik adam, Beijing Guoan’daki görevinden 3 Ocak’ta oynanacak maçın ardından ayrılabilecek. Fenerbahçe, bu tarihe kadar takımı bir kez daha pro lisans sahibi olan futbol akademisinde genel koordinatörlük görevini yürüten Tahir Karapınar’a emanet etmeyi planlıyor. Karapınar’ın, altyapıdan birkaç antrenörle birlikte takımı ilk yarıda kalan Karagümrük, Yeni Malatya ve kupadaki Afjet Afyon maçlarına hazırlayacağı belirtildi. Sonrasında ise Slaven Bilic ve ekibinin göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni adresi Flamengo!

Vitor Pereira, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra fazla boşta kalmayacak gibi görünüyor. Brezilya basınına göre Flamengo’nun yeni teknik direktör konusundaki 1 numaralı adayı Vitor Pereira. Bragalı Carlos Carvalhal ile de görüşen Kırmızı-Siyahlılar’ın önceliği Pereira’ya verdiği kaydedildi. Yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü, Flamengo’nun, Fenerbahçe ile Portekizli çalıştırıcının yollarını ayırmasını beklediği belirtildi.