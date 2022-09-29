Spor Toto Süper Lig ’de 8. hafta maçında pazar günü Beşiktaş ’a Vodafone Park’ta konuk olacak Fenerbahçe ’de teknik direktör Jorge Jesus, takımını zorlu mücadeleye mutlak zafer parolasıyla hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu mücadele öncesinde etkili hücum hattına güveniyor. 6 maçta rakip fileleri 20 kez sarsarak artı 14 averaj yakalayan Kanarya’nın dev mücadeleden galibiyetle ayrılması için planlarını yapan Jesus, derbide hücum hattında Enner Valencia ve Michy Batshuayi’yi birlikte görevlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe teknik ekibi, 2 futbolcunun skorer kimliklerini konuşturup Kadıköy’e 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Enner Valencia moralli...

Kasım ayında Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası’nda ülkesi Ekvador’un kaptanı olarak sahaya çıkacak olan Fenerbahçeli Valencia, hazırlık maçlarından formda döndü. Fenerbahçe forması ile hem Süper Lig’de hem de Avrupa maçlarında takımına büyük katkı veren tecrübeli futbolcunun bu formu Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyeti bir hayli mutlu ediyor. Süper Lig maçlarında 7 gol bir asist, Avrupa Ligi maçlarında ise 1 gol atan Enner Valencia, Sarı-Lacivertli ekibin skora en büyük katkıyı veren oyuncusu olarak derbide takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Batshuayi, yakından tanıyor!

Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi, Vodafone Park’a bu kez Sarı-Lacivertli formayla dönecek. Yıldız golcüden büyük beklentileri olan teknik direktör Jorge Jesus, oyuncusunu dev maça özel olarak hazırlıyor. Siyah-Beyazlı taraftarların yaratacağı atmosferden olumsuz etkilenmemesi için yardımcıları aracılığıyla Batshuayi’ye destek veren Jesus, Belçikalı futbolcunun Beşiktaş’ı yakından tanımasını bir avantaj olarak kullanmak istiyor.

Orta sahada savaşçı ikili

Bu sezon iki kulvarda farklı kadrolarla mücadele eden Fenerbahçe’de, teknik direktör Jorge Jesus derbi 11’ini belirlemeye çalışıyor. Kurt hoca, orta alanda Arao-Crespo ikilisiyle maça başlamayı düşünüyor. Daha savaşçı bir orta sahayla rakibin oyun planını bozmak isteyen Jesus, önlerinde ise kalabalık bir hücum hattı oynatabilir. Tecrübeli çalıştırıcı, Arao ile Crespo’nun yanı sıra İsmail Yüksek, Mert Hakan ve Zajc gibi alternatiflere sahip.

Gözler King ve Peres'te

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi sakatlardan Serdar Aziz ve Emre Mortakıma dönmüştü. Sakatlığı süren ve özel bir program uygulanan oyunculardan King ve Luan Peres içinse geri sayım başladı. Ancak bu ikilinin hem maç hem de idman eksiği nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Bu arada Ümit Milli Takımı’nın Gürcistan ile yaptığı hazırlık maçı kadrosunda yer almasına rağmen, müsabaka öncesi bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisi süren Arda Güler’in de Beşiktaş maçının geniş kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Yusuf Dursun