Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarda görev verdiği oyunculardan birisi olan Ferdi Kadıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Portekizli çalıştırıcı bu sezon Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart görerek 3 sarı kartı bulunan genç futbolcunun sınırda olduğunu hatırlatarak bu akşam oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasında sakin kalmasını, kart gerektirecek hareketlerden kaçınmasını söyledi. Beşiktaş derbisinde de milli futbolcuyu ilk 11'de görmek istediğini belirten tecrübeli çalıştırıcının, Alanyaspor karşılaşmasında skoru garanti altına aldıktan sonra oyuncuyu çıkarabileceği düşüncesi olduğu da gelen bilgiler arasında...





JESUS'UN VAZGEÇİLMESİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Genç futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 10 maça çıkıp 1 asist yaptı. 3 sarı kartı da Süper Lig'de gören milli yıldız 896 dakika forma şansı buldu.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMİŞTİ

2018-19 sezonunda NEC Nijmegen takımında 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan 22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı lacivertliler olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sarı lacivertlilerin geleceği parlak olarak gördüğü futbolculardan birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10.5 milyon euro olarak gösterilmekte...





TÜRK MİLLİ TAKIMI SEÇMİŞTİ

Daha önce Hollanda'nın alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi, son olarak Hollanda U21 formasını giymişti. Fenerbahçeli futbolcu için Türk Milli Takımı çalışma gerçekleştirmiş ve takıma kazandırmak için yoğun çaba sarf etmişti. Geçen sezonun devre arasında TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurmuştu.

Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk.” ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu.

Genç futbolcu Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Faroe Adaları, Lİitvanya(2) ve Lüksemburg olmak üzere toplamda 4 karşılaşmada görev aldı. Ferdi, geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda da teknik direktör Stefan Kuntz tarafından tercih edilen isimler arasında yerini buldu.

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