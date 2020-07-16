Fenerbahçe’de sezon başından bu yana devam eden stoper sıkıntısı Beşiktaş derbisinde de yaşanabilir. Milliyet'in haberine göre; Dünkü idmana çıkan Falette’nin bu önemli maça yetiştirilmesi için çaba sarf edilse de “B Planı” üzerinde çalışma var. Falette’nin yetişememesi ya da maç içinde sakatlığının tekrar etmesi durumunda Serdar Aziz’in yanına bir stoper gerekecek. Ancak takımda şu anda başka stoper yok.

Bu sıkıntı sebebiyle sarı-lacivertliler; Jailson ve Ozan Tufan formüllerini denese de başarılı olamamıştı. Defansta etkili olan Luiz Gustavo, savunmaya geçtiğinde orta saha etkisini yitiriyor.

Falette sıkıntı yaşarsa Tolga!

Bu yüzden yeni bir alternatif üzerine çalışma yapıldı. Falette ile alakalı sıkıntı yaşanırsa bu bölgede Tolga Ciğerci oynayacak. Orta sahada savunmaya yönelik pozisyonda forma giyen Tolga bu sezon sol bek ve kanatlarda da oynadı. Savunmada oynarsa bu sezonki 4. farklı pozisyonu olacak.



