Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün başlayacak Beşiktaş derbisi hazırlıklarında öncelikle milli futbolculara yoğunlaşacak. Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım ’ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Altay Bayındır, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu’nu derbi atmosferine sokmak için özel çaba harcayacak.

ARDA GÜLER, ÜMiT MiLLi TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler, ‘viral gastroenterit’ tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. TFF’den yapılan açıklamada, “Arda Güler 25 Eylül’de gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler sonucunda ‘viral gastroenterit’ tanısıyla tedavisini başlanmıştır. Önerilen tedavi çerçevesinde 3 gün istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak kadrodan çıkarılmıştır” denildi. Ümit Milli Takım bugün saat 20.00’de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Gürcistan’la özel maç yapacak. (Hürriyet)

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