Spor Toto Süper Lig 'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş 'a konuk olacak Fenerbahçe , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

DHA



