Altay Bayındır’ın omuz sakatlığı, Berke Özer’in kaleye geçmesini sağlamıştı. 21 yaşındaki file bekçisi zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da yediği hatalı gollerle de dikkat çekti.

Berke son olarak Sivasspor maçında Pedro Henrique’nin frikikten müthiş vuruşunda çaresiz kalmış, taraftarların sert tepkisi sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. İsmail Kartal, Antalya’daki kampta genç kaleciyle özel olarak ilgilenerek moral vermeye çalışacak. Berke Özer, bu sezon 17 maçın 5’inde kalesini kapattı, 18 gol yedi.