Fenerbahçe 'nin genç file bekçisi Berke Özer, Antalyaspor'un golünden hemen önce çıktığı yan top sırasında takım arkadaşı Luiz Gustavo ile çarpışarak sakatlanmıştı. Berke Özer, ağrıları nedeniyle maça devam edemedi. Altay Bayındır’ın da hazır olmaması nedeniyle Berke’nin sakatlığı fazlasıyla korkuttu. Ancak dün çekilen MR’ın ardından güzel haber geldi. 21 yaşındaki kalecide herhangi ciddi bir sıkıntı olmadığı belirlendi. Berke Özer, Fenerbahçe’nin ligde çarşamba günü Kadıköy’de Altay ile oynayacağı karşılaşmada kaledeki yerini alabileceği öğrenildi. Bu arada dönüş hazırlıklarına devam eden Altay Bayındır’ın hafta sonu Sivas deplasmanında kadroda olabileceği kaydedildi.