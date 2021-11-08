Fenerbahçe ’de Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke Özer, dün akşamki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Kayserispor karşılaşmasıyla bu sezonki 3. lig mücadelesinde boy gösteren 21 yaşındaki kaleci, Sarı-Kırmızılılar karşısında motive bir görüntü sergileyemedi. Maç genelinde kalesine gelen 3 isabetli şutun 2’sinde topun ağlarla buluşmasına engel olamayan Berke, özellikle 39. dakikada konuk ekibin Dimitrios Kolovetsios’la korner pozisyonunda bulduğu goldeki etkisiz çıkışı sebebiyle gole engel olamadı.

Ceza sahası dışında çalım!

Pozisyon bilgisi konusunda yetersiz kalan Berke, savunma hattındaki arkadaşlarıyla da zaman zaman iletişimsizlikler de yaşadı. Genç kaleci, bir pozisyonda ceza alanı dışına çıkıp topu uzaklaştırmak yerine Kayserisporlu futbolculara çalım attı. Bu anlarda Fenerbahçeli taraftarların yürekleri adeta ağızlarına gelirken yetenekli file bekçisi, pozisyonun finalinde topu taca atarak Ülker Stadı’nda bulunan futbolseverlerin tedirginliklerini giderdi.