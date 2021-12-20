Altay’ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe ’de eldivenleri devralan Berke Özer, Galatasaray derbisinin motivasyonuyla dün sahadaydı. Hasta hasta çıktığı NEF Stadı’nda müthiş bir 90 dakika çıkartan ve karşılaşmanın ardından gözyaşlarına boğulan Berke, Beşiktaş maçında 2 kritik şutta önemli kurtarışlara imza attı.

Fakat Josef’in her iki golünde çaresiz kaldı. Brezilyalı yıldızın ilk yarıdaki vuruşunda, top köşeye gitti ve Berke’nin çabası yetmedi.

İkinci golde ise Rıdvan’ın ortasında Josef çok sert bir kafa şutuyla, topu ağlara gönderdi. Berke 2 kurtarış ile derbiyi tamamlarken, maçın ardından Ersin’le arasında samimi bir sohbet geçti. Bu ikili devamında maç formalarını değiştiler.











