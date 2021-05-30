Avrupa'daki 2 yıllık kiralık macerasını çok iyi şekilde sonlandıran, Fenerbahçe teknik heyeti tarafından da yeni sezonda Altay Bayırdır'ın partneri olarak düşünülen Berke Özer konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Berke'nin geçtiğimiz günlerde, "Yeni sezonda bana güvenilirse, tekrar orada oynamak istiyorum" şeklindeki şartlı dönüş beklentisine yönetimin sıcak bakmadığı öğrenildi. Eğer genç kaleci Altay'ın yedeği olmayı kabul etmezse, başka bir yerli isim takıma monte edilecek.







