Fenerbahçe 'nin derbi öncesindeki en büyük sıkıntısı kalecileri… Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan Berke Özer'in de belindeki sorun nedeniyle kâbus dolu günler yaşanıyor. Genç file bekçisi tedbir amaçlı olarak dün idmana çıkartılmadı. Yoğun maç ve antrenman temposu nedeniyle bel ağrıları artınca oyuncu, Ümit Milli Takım kadrosundan da çıkartılmıştı. Teknik heyet, tüm bu önlemlerin dışında Berke Özer ile mental açıdan da özel olarak ilgileniyor. Pereira ve ekibi, derbide Berke'nin konsantrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için elinden geleni yaparken, takımın deneyimli isimleri de arkadaşlarını motive ediyor.

'DERBİDE KENDİMİ İSPAT EDECEĞİM'

21 yaşındaki kalecinin morali bir hayli yüksek. Ezeli rekabette genç yaşta sahaya çıkacak olmaktan dolayı bir hayli mutlu olan Berke, "Benim için mükemmel bir fırsat. Ben iyi oynayacağım ve kazanacağız. Herkese kendimi ispat edeceğim" sözleriyle de duygularını yakın çevresi ile paylaştı.

Sabah





İlgili Haberler Mohamed Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı



