Süper Lig ’in 8. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yenen Fenerbahçe , liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği golcü oyuncu Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Müsabakanın 16. dakikasında Rossi’den aldığı pasla dönerek etkili bir vuruş yapan Berisha, takımını öne geçiren gole imza attı.

Berisha’nın yanı sıra Luiz Gustavo da bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı tecrübeli orta saha, maçın 45 5. dakikasında rakip fileleri havalandırıp, takımını 2-0 öne geçirdi.