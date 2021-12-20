Bu sezon beklentilerin uzağında bir performans gösteren Berisha, derbiye 11’de başladı. Alman oyuncu, takımını 2-1 öne geçiren golü de attı fakat sonrasında beklenen etkiyi yaratamadı Bunda elbette Fenerbahçe ’nin ikinci yarıda takım olarak yaşadığı düşüşün etkisi çok büyüktü.

Vitor Pereira, 71.dakikada Berisha’yı kenara alırken, yerine Serdar Dursun’u soktu. Değişiklikten pek memnun olmayan Alman forvet, üzgün bir şekilde kulübeye geçti. Serdar ise sadece 1 pozisyonda uzaktan şut denemesinde bulundu ve kaleci Ersin’e takıldı.









Crespo’dan yine vazgeçemedi!

13. haftadakiGalatasaray derbisinde son saniyelerde zafer golünü atan Crespo, o günden beri ligde tüm maçlara ilk 11’de başladı. SırasıylaGöztepe, Rize ve Gaziantep FK karşılaşmalarında orta sahanın göbeğinde görev alan Crespo, Beşiktaş derbisinde de Zajc ile merkezde oynadı. Crespo, ikinci yarıda sert faullere maruz kalsa da mücadeleyi bırakmadı. Vitor Pereira, Crespo’yu 90 dakika sahada tuttu.

Miha Zajc ile 65 dakika

Gustovo’nun geçen maçta sergilediği kötü performansın ardından derbide Fenerbahçe orta sahasının değişmesi bekleniyordu. Öyle de oldu. Ancak Vitor Pereira, Sosa’nın yerine Zajc’ı görevlendirdi. Başarılı futbolcu, 65 dakikada sahada kaldı. Devamında yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı. Yüzde 64 gibi düşük bir pas yüzdesiyle oynayan Zajc, girdiği 6 ikili mücadelenin 5’ini kazandı. 2 hava topu kazandı, 1 kez kaleyi yokladı.





İlgili Haberler Fenerbahçe'de Berke Özer çaresiz kaldı



