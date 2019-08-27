Fenerbahçe'de Ben Arfa gerçeği: Yanal istemiyor

Transferin son günlerinde Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.Ben Arfa'nın yeniden Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilmişti fakat Yanal'ın transferi veto ettiği öğrenildi.

27 Ağustos 2019, Salı 23:50
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Fenerbahçe'de Ben Arfa gerçeği: Yanal istemiyor

Şu anda kulüpsüz durumda olan Hatem Ben Arfa'yı Fenerbahçe'nin yakın takibe aldığı ileri sürülmüş ve yıldız oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.

Yanal, Ben Arfa'yı istemiyor

Her transfer döneminde sarı-lacivertli kulüple ismi geçen ancak bir türlü nokta konulamayan Fransız yıldıza teknik direktör Ersun Yanal'ın sıcak bakmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik direktör kendisine önerilen Ben Arfa'yı kesinlikle istemediği belirtildi.

Fotoğraf 2014'e ait

Sosyal medyada Ben Arfa'nın İstanbul'a gelmek için havalimanında olduğu iddia edilen fotoğrafın 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı. (Skorer)

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