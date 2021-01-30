Bu sezon transfer dönemlerinde şov yapan Fenerbahçe'de kadro bir hayli şişti. Yaz ve ara transferde toplam 21 yeni ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde kadro altyapıdan gelen oyuncular hariç 29 kişiye çıktı. Ameliyat olan ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Diego Perotti şu anda İstanbul'da... Arjantinli futbolcunun sözleşme feshi için şartları sorulurken, kendisiyle henüz anlaşma sağlanmış değil.

LEMOS, CİSSE VE ADEMİ BELIRSIZ

Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın eski takımı Club Brugge ile anlaştığı haberleri olsa da henüz sözleşme imzalamadı ve Fenerbahçe ile yollarını ayırmadı. Ayrılık dedikodularının diğer isimleri Lemos, Cisse ve Ademi takımla antrenmanlara devam ediyor. Lemos'un takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği ve kısa süre içerisinde takıma uyum sağlayarak performansını artıracağını teknik heyete ilettiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin güncel kadrosu

KALE: Harun, Altay

SAVUNMA: Gökhan, Nazım, Caner, Novak, Serdar, Sadık, Tisserand, Lemos, Szalai, Dirar

ORTA SAHA: Gustavo, Ozan, Pelkas, Sosa, Tolga, Mert, İsmail, Mesut

FORVET: Samatta, Thiam, Cisse, Ademi, Valencia, Sinan, Ferdi, Osayi-Samuel, Perotti

Perotti'nin takımda kalarak gelecek sezon kendisini göstermeyi amaçladığı, bu nedenle kalma konusunda sportif direktör Emre Belözoğlu'na ısrarcı olduğu kaydedildi

Attila ara transferde imza atarken gelir gelmez forma giydiği Kayseri maçındaki performansıyla alkış aldı. 23 yaşındaki stoperin bugün de ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Dirar geçen sezon F.Bahçe formasıyla 33 resmi maça çıkmış ve iki gol atmıştı. Dirar bu sezon başından bu yana takımdan uzak.