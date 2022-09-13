Belçikalı forvet, Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Batshuayi, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı, 21 dakika süre aldı ve 90+2’de galibiyeti getiren golü attı. Başarılı oyuncu, fiziken hazır durumda.

28 yaşındaki golcü, perşembe günü Rennes ile oynanacak zorlu maçta ilk 11’de olmak istiyor. Batshuayi, antrenmanlarda Jorge Jesus’un gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor. Portekizli teknik adamın, öğrencisinin bu beklentisine nasıl karşılık vereceği henüz belli değil.

Fenerbahçe taktik çalıştı

Sarı-Lacivertliler, perşembe günü Rennes ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. İdman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Jorge Jesus, ana bölümde ise Rennes mücadelesinin taktik provasını yaptırdı. Portekizli teknik adam, rakibin hızlı ataklarına nasıl önlem almaları gerektiğini öğrencilerine anlattı. Ayrıca Rennes’in zayıf yönlerini takımına ezberletti. Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yüksek riskli maç ilan edildi

Rennes Kulübü, perşembe günkü mücadelenin ‘yüksek riskli maç’ sınıfına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Karşılaşmanın güvenliğinden sorumlu yetkililer olan UEFA, Holiganlıkla Mücadele Ulusal Bölümü, Ille-et-Vilaine Vilayeti ve Rennes Belediye Başkanı ile istişare edilerek Fenerbahçe maçı biletleri genel satışa kapatılmıştır. Perşembe günü Roazhon Park’ta sadece kombine sahipleri (Yaklaşık 19 bin taraftar) olacak. Ayrıca 1350 rakip taraftar tribünde ağırlanacak” denildi.

'Bu kadar farkı hak etmedik'

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, 5-0 kazandıkları Auxerre maçıyla ilgili enteresan değerlendirmelerde bulundu. Fransız çalıştırıcı, “Maçta üç farklı 30 dakikalık bölüm vardı. İlkinde tamamen oyunu domine ettik. İkinci bölümde kalitemizi gösteremedik. İkili mücadeleleri kaybettik. Ancak Amine’in (Gouiri) 60’taki golü, rakibin kafasına vurulan bir darbe oldu. Maçın kırılma anıydı. 5-0’lık skor bizim için lüks oldu. Kazanmayı hak ettik ama bu kadar farklı değil!” ifadelerini kullandı.