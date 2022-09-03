Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe , Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali Palabıyık görev yapacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan belirlendi.

Batshuayi kadroya katıldı

Yoğun bir şekilde forvet arayan Fenerbahçe ’nin gündemine birçok yıldız girdi. Aylarca süren çalışmalar dün mutlu sonla noktalandı. Yönetim, geçen sezon Beşiktaş ’ta kiralık olarak forma giyen Chelsea’li Michy Batshuayi’de karar kıldı. Belçikalı forvet, dün yönetici Selahattin Baki ile birlikte İstanbul’a geldi. Batshuayi için taraftar karşılaması yapılmadı. 28 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek. Fenerbahçe’den konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel fubolcu Michy Batshuayi- Atunga’nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır” denildi. Batshuayi, İstanbul’a geldikten sonra ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Ardından kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Maliyeti açıklandı

Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 28 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Euro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Euro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Euro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Euro ödenecektir."

Yabancı futbolcu sorunu

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini gidermek isteyen Fenerbahçe'de son olarak Michy Batshuayi de kadroya katıldı. Transferlerin ardından Sarı Lacivertliler'de gündem tamamen gidecek isimlere yöneldi.





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Kadroda toplam 17 yabancının bulunması nedeniyle hem yönetim hem de teknik heyet kimin takımdan ayrılacağına karar vermeye çalışıyor. Bu isimlerin kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Sarı Lacivertliler'in kadrosunda toplamda 17 yabancı bulunuyor. Alioski, Attila Szalai, Luan Peres, Osayi Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Filip Novak, Willian Arao, Diego Rossi, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, Miha Zajc, Bruma, Joao Pedro, Valencia, Joshua King ve Batshuayi şu an kadroda bulunan yabancı futbolcular.

Filip Novak ve Lemos'un yanı sıra yeni transferlerden birinin de ayrılabileceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin kısa zamanda konuyla ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.

Filip Novak çıkmazı

Uzun süren forvet arayışları sonrası Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı elindeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor. Ancak tecrübeli sol bek parasını bırakmak istemiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Filip Novak'ı kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün istediği 32 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle başka bir takıma imza atamıyor.

Filip Novak ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyla bir görüşme yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Novak, ayrılık için alacaklarının tamamını talep etti. Sarı-lacivertli kulüp ile Çek oyuncu arasında görüşmeler sürüyor.

Miguel Crespo'ya teklif

Sporting Lizbon'da takımdan ayrılan Matheus Nunes'in yerine, Fenerbahçe'ye Portekizli futbolcu Miguel Crespo için bir teklifte bulundu.

Record gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun yerini doldurmak için atağa kalkan Sporting Lizbon adına yönetici Hugo Viana, teknik direktör Ruben Amorim'in verdiği transfer listesi için harekete geçti. Bu bağlamda Amorim'in listesinde 2. sırayı alan Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye bir teklif verildi.

7 milyon Euro kabul görmedi

Sporting cephesi, Crespo için ilk etapta Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Fenerbahçe, bu teklifi reddetti.

Sporting Lizbon'un, gelir gider dengesi açısından 10 milyon Euro'luk bir bütçesi olduğu ve Fenerbahçe'nin talep edeceği rakamlara çıkma ihtimalinin de az olduğu kaydedildi.

Sadece 1.5 milyon Euro ödendi

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Miguel Crespo'yu Eylül 2021'de Portekiz ekiplerinden Estoril Praia'dan 1.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Crespo, Fenerbahçe formasıyla 29 maçta forma giyerken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.











