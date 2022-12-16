2022 Dünya Kupası’na Belçika ile gruplarda veda eden Michy Batshuayi tatilini kısa tutarak Antalya kampına yetişti. Tecrübeli forvet, Belçika Milli Takımı’nda kulübüne en erken giden futbolcu olarak da dikkat çekti.

Katar’daki turnuvada 2 maçta 1 gol atan Batshuayi, hem fiziksel olarak hem de performans anlamında güçlü bir dönüş yaptı. Antalya kampında Salernitana maçının son yarım saatinde de forma giyip penaltıdan gol atan Belçikalı futbolcu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Ara sonrası kritik maçlara başlayacak sarı-lacivertlilerde Batshuayi’ye çok ihtiyaç var. Valencia’nın da Ekvador Milli Takımı’ndan sakatlığıyla dönmesi Batshuayi’nin önemini artırmıştı. Yıldız oyuncu da sanki hiç ara vermemiş gibi takıma yeniden hazır katıldı. Özellikle 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Batshuayi’nin böylesine hazır durumda olması teknik heyetin planlarında önemli yer tutuyor.

Antrenmanlarda da disiplini ve istekli görüntüsüyle alkış alan Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe ’de 13 resmi maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.





Valencia ve Peres dönüş hazırlığında

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda arka arkaya önemli maçlara çıkacak Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmasına geçen sarı-lacivertliler son bölümde taktik ağırlıklı idman yaptı. Öte yandan sakatlığı bulunan isimlerden Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare saha çalışmalarına başladı.

“Ali Koç’la anlaştık”

Son dönemde merak edilen konuların başında gelen Arda Güler için Gençlerbirliği’ne ödenecek satış payı için resmi açıklama geldi. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş dün yaptığı konuşmada, “Arda Güler’in sonraki satışından payımız konusunda Ali Koç’la anlaştık, 2.5 milyon euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu içinden istediklerimizi kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncu verdik. Onların satışından da yüzde 15 alacağız” ifadelerini kullandı.







