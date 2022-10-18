Fenerbahçe 'de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Michy Batshuayi, Ankaragücü karşılaşmasını da boş geçmedi. Teknik direktör Jorge Jesus, daha önce 3 Süper Lig maçında şans verdiği Batshuayi'yi bu kez ilk kez bu kulvarda 11'de sahaya sürdü. Deneyimli golcü, Süper Lig'de bundan önce 11'deki son maçını, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 8 Mayıs 2022'de 1-1 biten derbide Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Rennes ve Kadıköy'deki AEK Larnaca'nın ardından 3. kez onbirde oynayan Belçikalı forvet, henüz mücadelenin 3. dakikası (2 dakika 7 saniye) dolmadan Sarı-Lacivertliler'i öne geçiren golü filelere yolladı.

En erken golü attı

Kanarya'nın bu sezon ligdeki en erken golünü kaydeden ve üst üste 4. karşılaşmasında da rakip fileleri sallayan 29 yaşındaki yıldız, 8. resmi sınavında takımı adına 7 şutun 6'sında kaleyi bularak 5. golüne ulaştı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev (2-1/Dk.90+2) ile deplasmandaki AEK Larnaca (2-1/Dk.80) ve ligdeki Karagümrük (5-4/Dk.90+5) maçlarında son anlarda zaferi getiren Batshuayi, Kadıköy'deki Larnaca (2-0/Dk.26) ve dün akşam ise ikinci kez erken gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, 66. dakikada ise yerini Joao Pedro'ya bıraktı.

Enner Valencia asistini yaptı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin skora en fazla katkı veren ismi olan Enner Valencia, ilk 11'de başladığı Ankaragücü mücadelesini boş geçmedi. Valencia, İrfan Can'ın 25'te attığı gol öncesi pası verdi. Ekvadorlu yıldız, 10 golünün yanına 4. asistini ekledi.