Fenerbahçe ’de Michy Batshuayi’nin yükselen performansı herkesi mutlu ediyor. İstanbulspor karşısında attığı 3 golle kariyerinde 5.5 yıl sonra hat-trick yapan Batman lakaplı yıldız, performansıyla hem takımına hayat veriyor hem de 2022 Dünya Kupası öncesi dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde toplamda 11 maçta 8 gol 1 asistle oynayan tecrübeli forvet, geçen sezon Beşiktaş ’taki görüntüsünü adeta geride bıraktı.

Jesus faktörü

Aslında geçen yıl da Beşiktaş’ta 14 gol atmayı başaran Batshuayi, özellikle kaçırdığı goller ve penaltılarla gündeme gelmişti. Ancak siyah-beyazlı takımda bir sezonda Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien Ismael olmak üzere 3 farklı hocayla çalışan 29 yaşındaki oyuncu aradığı ritmi yakalayamamıştı. Fenerbahçe’de ise Jorge Jesus ile çok olumlu bir iletişim kuran Batshuayi, Kadıköy’de taraftarların da sevgilisi haline geldi.





Lukaku’nun şanssızlığı

Belçika Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’ndaki forvetlerinden Romelu Lukaku bu sezon sakatlık şanssızlığı yaşadı. Deneyimli yıldız Inter’de bu sezon şu ana kadar 5 resmi maça çıkabildi ve 2 gol attı. Şampiyonlar Ligi’nde özellikle 7 dakika süre alabilen Lukaku, gol ve maç sayısında Batshuayi’nin gerisinde kaldı.

Katar’da 1 numara

Ligde 6 maçta 3 gol atan, Avrupa Ligi’ne de 5 maçta 3 gol sığdıran deneyimli yıldız, Katar’daki 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala Belçika Milli Takımı’nın 1 numaralı forveti olmaya yaklaştı. Bu sezon Romelu Lukaku’nun sakatlıklarla uğraşması nedeniyle istediği form düzeyinde olmaması Batshuayi’yi öne çıkarıyor. Hem fiziksel durumu hem de gol yollarındaki formuyla fark yaratan Batman lakaplı forvetin Katar’da da formayı kapması bekleniyor.

Devlerin arasında

Gol yollarındaki başarısıyla öne çıkan Fenerbahçe, Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. Avrupa’da 4 maçta 5’den fazla gol kaydeden 3 takımdan biri sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe gibi Bayern Münih ve PSV’de bu başarıyı yakaladı.

Öte yandan Avrupa’daki liglerde en skorer takım sıralaması da şöyle oluştu: PSV 12 maç 40 gol, Ajax 11 maç 38 gol, Bayern Münih, 12 maç 38 gol, Manchester City 12 maç 37 gol, PSG 13 maç 36 gol, Fenerbahçe 11 maç 34 gol, Napoli 12 maç 30 gol.

Bin 250 maçta 695 galibiyet

Fenerbahçe’nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, ligde 5-2 kazanıkları İstanbulspor maçıyla kariyerindeki bin 250. resmi maçına çıktı. 1 Temmuz 1989 tarihinden bu yana antrenörlük yapan Jesus, bin 250 resmi maçta 695 galibiyet, 276 beraberlik ve 279 mağlubiyet aldı.

Baş döndüren mesai

Stoperde eksikler yaşayan Fenerbahçe’de Attila Szalai dinlenmeye fırsat bulamıyor. Bu sezon ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile yapan Fenerbahçe’de Macar stoper hiç ara vermeden sürekli forma giydi. 22 resmi maçın tamamında süre alan tek futbolcu olan Szalai, 21’inde ilk 11’de yer aldı. Başarılı savunmacı bu süre zarfında Macaristan Milli Takımı ile de 2 maça çıktı. Szalai, bu sezon Fenerbahçe’de bin 930 dakikada oynadı, 1 gol 1 asist yaptı. (Skorer)

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