Fenerbahçe Beko, 23 Aralık’ta ASVEL deplasmanında 84-82 yenilirken Jan Vesely ve Nando de Colo’yu da kaybetti. Takımın en önemli iki yıldızının yanı sıra testi pozitif çıkan isimler de zaman zaman parkelerden uzak kaldı. Tüm bu olumsuzluklar tam da en yoğun fikstüre girilen dönemde yaşandı. Zorlu periyot, 30 Ocak’ta ligde kaybedilen Anadolu Efes maçıyla başladı ancak sonrasında Fenerbahçe Beko adeta şaha kalktı. Euroleague’in favorileri arasında gösterilen Milano’yu deplasmanda deviren Djordjevic’in öğrencileri, son olarak Ülker Arena’da lider Real Madrid’i dize getirdi.

10 maç 9 galibiyet

Sarı-Lacivertliler, De Colo, Vesely, Şehmus ve Shayok’tan yoksun olmasına rağmen İspanyol devine ilk yarıda sadece 17 sayı attırdı. Real’e hücumda en kötü maçını yaşatan Fenerbahçe Beko, 66-51 kazanmayı bildi. Kadrodaki dar rotasyona rağmen Euroleague’de peş peşe 5., son 10 maçta ise 9. galibiyetini alan Sarı- Lacivertliler, çok kötü başladığı sezonda Play-Off potasına girmeyi başardı. Üstelik Kanarya’nın ertelenen ALBA Berlin ve Maccabi karşılaşmaları nedeniyle maç eksiği de var.