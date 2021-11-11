Süper Lig ’de üst üste 4 maçtır kazanamayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe ’de gündem yoğun. Teknik Direktör Vitor Pereira’nın koltuğunun sallandığı iddialarının yanı sıra Fenerbahçe’de yaşanan krizle ilgili olarak Başkan Ali Koç açıklama yapacak.

Başkan Koç'un, kulüp televizyonunda yapacağı açıklamalar saat 16.00'da başlayacak.

Kulüp twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Başkanımız Ali Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair @fbtv’de açıklamalarda bulunacaktır” denilmişti.

Son 4 haftada sadece bir puan alabilen Fenerbahçe ile lider Trabzonspor arasında 10 puan fark bulunuyor.