Fenerbahçe 'de yurt dışına giden kulüp başkanı Ali Koç, dün yapılan yeni yayın ihalesi toplantısına katılmamamış, akşam da sarı lacivertli takımın Kasımpaşa ile oynadığı lig karşılaşmasında yer almamıştı.

Başkan Ali Koç'un yurt dışında, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve yeni sezonda takımın başında olması beklenen Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşeceği öğrenildi. Koç-Löw görüşmesinde gelecek sezon transferleri ve kadro yapılanması planlarının gözden geçireleceği ifade edildi.

Ali Koç yurt dışında ayrıca gelecek sezon yapılacak olan transferlerle ilgili de çalışmalar yapacak. Fenerbahçe başkanının, transfer listesinde yer alan bazı oyuncuların kulüpleri ve temsilcileriyle bir araya gelebileceği belirtildi.









Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Joachim Löw’ün mayıs ayında İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Eski güçlü Fenerbahçe'yi yeniden yaratmak için şimdiden planlamalarını yapan Alman teknik adam mayıs ayında İstanbul'a gelerek çalışmalarına start verecek.

Löw takım idmanlarını takip ediyor

Joachim Löw ayrıca, takımın bütün idmanlarını takip ederken, teknik direktör olduğunda yardımcısı olması beklenen İsmail Kartal’dan takım ve futbolcular ile ilgili sık sık rapor alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.

Gurbetçi futbolcular gelmeye hazır

Öte yandan Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda.

Ajansspor







