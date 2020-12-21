Sarı-Lacivertliler kötü gidişe bir türlü dur diyemiyor. Yeni Malatya karşısında Kadıköy’de alınan 3-0’lık yenilginin ardından Gaziantep maçının önemi daha artmıştı. Ancak Fenerbahçe yine kaybetti ve iyice dibe vurdu. Takımda moraller alt üst olsa da üzülecek zaman yok. Sarı-Lacivertliler, çarşamba günü Başakşehir ile oynanacak kader maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, bir yandan da futbolcuların mental anlamda toparlamak için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Takımı bu kritik mücadeleye her anlamda hazırlamak için çarşamba gününe kadar yoğun mesai olacak.

Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga’nın sakatlıkları devam ediyor. Altay dönüyor ama eksik listesine cezalı duruma düşen Dimitris Pelkas da eklendi. Erol Bulut, zorlu maçta 11’i yeniden değiştirecek.

Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takımların başına geliyor. Gaziantep maçında görev yapamayan Samatta, Perotti, Valencia, Lemos ve Tolga Başakşehir mücadelesinde de kadrodaki yerini alamayacak. Cezasını tamamlayan Altay Bayındır kaleye geri dönüyor. Ancak bu kez de sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas takımı yalnız bırakacak. Erol Bulut, kritik Başakşehir sınavında yine kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Pelkas’ın yerine Sosa’nın 11’de olması bekleniyor. Caner ve Thiam’ın geri dönme ihtimali de yüksek. Erol Bulut’un en büyük kararsızlığı ise Nazım Sangare ile Gökhan Gönül arasında...

Bu zamana kadar Erol Bulut’a destek açıklamaları gelse de Başakşehir kader maçı olacak. Bu karşılaşma sonrası BAY geçecek olan Fener’de olası teknik direktörlük değişimi için bu ara ‘son fırsat’ olarak görülüyor.

Kötü sonuçlara rağmen Erol Bulut’a kulüp içerisinden sürekli destek mesajları geldi. Son olarak Emre Belözoğlu , salı günü yaptığı açıklamada, “Panik yok. Hocamızın arkasındayız” dedi. Ancak Gaziantep yenilgisi sonrası Bulut’un kredisi tükenme noktasına geldi. Fenerbahçe, Başakşehir maçının ardından hafta sonunu BAY geçecek ve yaklaşık 10 günlük bir araya girecek. Sonrasında ise yoğun bir periyot Sarı-Lacivertliler’i bekliyor. Bu nedenle yönetimde, olası bir teknik adam değişikliği için bu aranın son fırsat olduğu görüşü hakim. Ayrıca zirveyle fark açılmadan harekete geçilip, gerekli değişimin yapılmasını isteyenler de var. Başakşehir maçında yaşanacak olası bir puan kaybı, Erol Bulut için yolu sonu olabilir.