Fenerbahçe yönetiminin bu isimlerden önce görüşmeler yaptığı ancak mutlu sona ulaşamadığı Sporting Lizbon’lu Bas Dost ve Lille’e giden Jonathan Bamba adeta döktürdü.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe’de yıldız statüsünde alınan Islam Slimani ve Andre Ayew beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe’nin Leicester City’den 1.5 milyon euroya 1 yıllığına kiraladığı ve 4.5 milyon euro maaş ödediği Islam Slimani, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 15 maçta 3 gol atabildi.

Diğer yandan hücum bölgesi için büyük umutlarla Swensea City’den transfer edilen Andre Ayew ise 17 maçta 3 gol, 2 asistlik bir katkı verdi.

F.Bahçe çok istedi ama alamadı

Fenerbahçe’nin transfer döneminde ilk tercihleri olan ancak alınamayan Sporting Lizbon’lu Bas Dost ve Saint Etienne’den Lille’e transfer olan Jonathan Bamba ise yüksek form grafikleriyle Kanarya’ya 'pes' dedirtti.

Bas Dost Portekiz ekibiyle çıktığı 10 maçta 9 gol, 1 asist yaptı. Bamba da Fransa Lig 1 temsilcisiyle 15 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı ve kariyerinde zirve yaptı.

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Jailson'un yerine Arsenal’den West Ham United’e giden Jack Wilshere’i, stoper Diego Reyes’in yerine de Barcelona’dan Everton’a giden Yerry Mina’yı istemişti. (Skorer)