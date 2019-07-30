Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından transfer çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtmişti. Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni sezon öncesi tranfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı lacivertliler, gol yollarında Vedat Muriç'e alternatif yaratmak amacıyla transfer çalışmalarına başladı ve Hollandalı yıldızı gündemine aldı.

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, forvet transferinde rotasını geçen yaz almak istediği Bas Dost'a kırdı.

Bas Dost'un menajeri şu ana kadar; Schalke 04, Sevilla, Bordeaux, Tigres ve Fenerbahçe ile ön görüşmeler yaptı. Fenerbahçe, Bas Dost'un transferiyle en yakından ilgilenen ve Sporting Lizbon ile de temasa geçen tek kulüp oldu. 30 yaşındaki Bas Dost, geçen sezon Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 23 gol atıp 2 asist yaptı.

(Sabah)