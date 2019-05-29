Kaleci Berke Özer’le birlikte 4 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında alınan Barış Alıcı’nın gelecek sezon nerede oynayacağı şimdilik soru işareti. Fenerbahçe’nin Barış gibi kiraya verdiği futbolculardan Ozan Tufan, Ahmethan Köse ve Samed Karakoç umut verirken, Reyes hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de sezon başında transferi en çok heyecan yaratan isimlerden biri Barış Alıcı idi. Altınordu’da birlikte forma giydiği kaleci Berke Özer ile birlikte 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenmesi karşılığında alınan 21 yaşındaki kanat oyuncusuna ‘geleceğin yıldızı’ gözüyle bakılıyordu. Sezonun ilk haftalarında ümit vadeden bir performans ortaya koyan Barış, ilerleyen dönemde form düşüklüğü yaşadı ve kulübeye mahkum oldu. Fenerbahçe’de sadece 15 resmi maç forma giyip 1 asist yapabilen Barış Alıcı, ‘sürekli oynayıp tecrübe kazanır’ umuduyla devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor’a kiralandı. Ancak genç oyuncu sarı siyahlılarda sadece 10 maçta 2 gol, 1 asist (Tamamı Türkiye Kupası’nda) üretti.

Ersun Yanal’ın gözüne girerse takımda kalacak

İlk sezonunda hem kendi hem Fenerbahçe camiasına adına hayal kırıklığı yaşayan Barış Alıcı’nın geleceği şimdilik soru işareti. Sarı lacivertli takımla birlikte yaz kampına götürülmesi beklenen Barış, teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne girerse kalacak, aksi takdirde yine kiralanacak. Fenerbahçe’de Barış Alıcı gibi başka takımlara kiralanan futbolculardan Diego Reyes de bekleneni veremedi. Sarı lacivertli takımda

14 maçta oynayıp 1 gol atan Meksikalı stoper, kiralık olarak gittiği İspanyol ekibi Leganes’te sadece 6 maçta forma giydi. Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Reyes’in, Meksika’nın Tigres takımına transfer olması bekleniyor. Barış Alıcı ve Diego Reyes’te umduğunu bulamayan Fenerbahçe’nin aynı şekilde kiralık verdiği Ozan Tufan, Samed Karakoç ve Ahmethan Köse ise umut veren performanslar sergiledi.

Ahmethan ve Samed hazırlık kampına götürülecek

Devre arasında Aytemiz Alanyaspor’a gönderilen Ozan Tufan, beklendiği üzere kendisini toparladı ve turuncu yeşilli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Alanyaspor’da 19 maçta forma giyen Ozan, burada gösterdiği performansla yeniden A Milli Takım’a seçildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen forvet oyuncusu Ahmethan Köse, bu sezon kiralık gittiği TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor’da 35 maçta forma giyerken 15 gol, 2 asist üretti. Yeşil beyazlı kulübe büyük katkı yapan 21 yaşındaki Ahmethan’ın gelecek sezon Fenerbahçe’nin A takım kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen Samed Karakoç da TFF 2 Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu’nda başarılı bir grafik çizdi. 34 maçta oynayan 21 yaşındaki oyuncu, 9 gol attı, 1 asist yaptı. Samed de teknik direktör Ersun Yanal tarafından yaz kampına götürülecek.

Kaynak: Hürriyet