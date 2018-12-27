Fenerbahçe, tarihinin en kötü ilk yarı performansının ardından kapsamlı bir transfer operasyonu için kolları sıvadı.

Ligde Erzurum ve Antalya ile berabere kalıp henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Ersun Yanal, buna rağmen her açıklamasında, “Sezonun ikinci yarısında taraftara keyif veren bir Fenerbahçe olacak. İkinci yarının zirvesinde yer alacağız, istatistikleri biz belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yanal, verdiği bu sözü tutmak için transferde ince eleyip sık dokuyor. Yanal’ın, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde; ligi bilen ve uyum sorunu yaşamayacak olan Burak Yılmaz, Tolgay Arslan ve Douglas’ın yanı sıra İspanyol süper yıldız Fabregas’ın alınması halinde takımın sınıf atlayacağı görüşünü dile getirdiği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam, bu 4 futbolcunun, sezonun ikinci yarısındaki çıkışın mimarı olmakla kalmayıp, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunun da omurgasını oluşturacağını düşünüyor.