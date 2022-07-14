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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Berisha transfer için Almanya'da

Fenerbahçe'de Jorge Jesus’un yeterli bulmadığı Mergim Berisha’ya, “Kendine kulüp bulabilirsin” mesajı verilmişti. Joshua King transferi sonrası tamamen gözden çıkarılan 24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerinde bulunmak için ülkesi Almanya’ya gitti.

14 Temmuz 2022, Perşembe 08:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Berisha transfer için Almanya'da

Jorge Jesus’un yeterli bulmadığı Mergim Berisha’ya, “Kendine kulüp bulabilirsin” mesajı verilmişti. Joshua King transferi sonrası tamamen gözden çıkarılan 24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerinde bulunmak için ülkesi Almanya’ya gitti.

Berisha, bir süredir kendisine talip olan Mainz ile masaya oturacak. Sarı Lacivertliler, geçen sezon Alman forveti 5 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Yönetim, aynı rakama Berisha’yı elden çıkarmak istiyor. Mainz’ın teklifinin ise 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.


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