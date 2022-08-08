Teknik direktörlük koltuğunu Jorge Jesus'a teslim ederek şampiyonluk paralosıyla yola çıkan Fenerbahçe , kadrosunu da neredeyse baştan aşağı yeniledi.

Kadrosunu 11 yeni isimle güçlendiren sarı lacivertliler aralarında Mesut Özil, Ozan Tufan, Kim Min Jae, Luiz Gustavo'nun da yer aldığı 9 isimle ise yollarını ayırdı. Kanarya'da bu ayrılıklara bir yenisi daha eklenmek üzere...

Muhammed Gümüşkaya yolcu

Fenerbahçe'de genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya için işler istediği gibi gitmiyor. Vitor Pereira'nın forma şansı vererek ilk 11'de sık sık tercih ettiği genç futbolcu, İsmail Kartal döneminde forma şansı bulamamış ve Giresunspor'a kiralanmıştı.

Akşam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un da gözüne giremeyen 21 yaşındaki futbolcu yine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Muhammed, geçtiğimiz sezon Giresunspor'a kiralanmıştı. 14 maçta forma giyen genç orta saha, 2 gol ve 2 asist yaptı.

Jesus kiralanabilir raporu verdi

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını GZT Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli teknik heyetten olumlu dönüş alamadı.

Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi.

İki talibi var

Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe yakından ilgileniyor. Göztepe, Fenerbahçe ile son dönemde ikili ilişkilerini çok geliştirdi. Mehmet Sepil'in ardından sahip değiştiren İzmir temsilcisi sarı-lacivertlilerden Uğur Kaan Yıldız ve Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler de Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı. Muhammed Gümüşkaya'nın durumunu da yakından takip eden sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ikili ilişkilerden dolayı bir adım önde olduğu belirtildi.

Giresunspor'un da durumunu yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe'nin şart olarak oynama garantisi talip edeceği ifade edildi.